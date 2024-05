Telecamere contro il passaggio dei mezzi pesanti: il 20 maggio il via alle installazioni. Due in viale Mattei

Il 20 maggio inizieranno le installazione dei nuovi varchi elettronici voluti dal Comune di Ravenna per contrastare il mancato rispetto delle regole della viabilità da parte di alcuni camionisti. Due di questi varchi verranno installati in viale Mattei, dove da tempo ormai i residenti denunciano un continuo passaggio di mezzi pesanti lungo una strada che in realtà sarebbe interdetta al loro transito. Un varco sarà all’ingresso da via Sant’Alberto, percorsa la rotatoria Svezia, mentre il secondo all’ingresso dalla rotatoria dei Mosaicisti. Più volte i residenti della zona di viale Mattei hanno chiesto all’amministrazione comunale interventi per migliorare la situazione del traffico. La strada è percorsa da numerose auto con relative conseguenze per la sicurezza stradale di chi vi abita. Il passaggio dei camion non fa altro che peggiorare la vivibilità del quartiere.