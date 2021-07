Donnarumma para il tiro di Saka e scoppia la festa

I calci di rigore consegnano all’Italia la vittoria ai Campionati Europei di calcio. Per le strade e le piazze della provincia di Ravenna inizia la festa di tutti coloro che si sono radunati a vedere gli azzurri in finale contro l’Inghilterra. A Faenza, in poco tempo, Piazza della Libertà si riempie di tifosi, soprattutto giovani, bandiere, musica, canti e balli. Stesso discorso per l’area attorno al Pavaglione a Lugo. A Ravenna, come da tradizione, la festa è invece in viale Farini. I richiami alla cautela di questi giorni delle autorità vengono presto dimenticati. In pochi con la mascherina, praticamente nessun distanziamento, persone che scalano i monumenti per issare più in alto le bandiere. L’Italia del pallone torna ad essere Campione d’Europa. È la seconda volta dopo il trionfo del 1968.