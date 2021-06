“La voglia di stare insieme quest’anno ha vinto su tutto!” commenta Alessia Bartolucci, coordinatrice della Scuola Maria Ausiliatrice di Lugo, al termine della seconda settimana di centro estivo.

La Scuola paritaria di Lugo gestita da Solco Ravenna e Progetto Crescita è, infatti, impegnata nell’organizzazione del Centro estivo che ha come tema la storia “Kairos, persi ne tempo”.

“Sono state due settimane di intenso lavoro e divertimento per i ragazzi, impegnati con i compiti, laboratori, giochi e tanta allegria. Con tutte le precauzioni necessarie a evitare possibili contagi, i bambini e i ragazzi sono tornati a scuola per viverla in chiave ludico-ricreativa: hanno potuto svolgere le loro attività all’interno di ampi e luminosi spazi, sempre arieggiati, oppure all’aperto nel grandissimo cortile sotto il grande gazebo, oppure all’ombra dei vari alberi, giocando nel campo da calcio o nel campo da basket, o ancora trascorrendo bei momenti in compagnia degli amici di sempre o di quelli ritrovati, quelli che ogni estate tornano al Maria Ausiliatrice”.

Il Cre Kairos della Scuola Maria Ausiliatrice prevede un modulo per i bambini dai 6 ai 13 anni, iniziato il 7 giugno e in programma fino al 30 luglio, e uno per i più piccoli (12 mesi – 6 anni) che si svolgerà dall’1 al 30 luglio. Gli orari per entrambi i Cre sono dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17 con servizio mensa. C’è ancora qualche posto disponibile. Per informazioni Scuola Maria Ausiliatrice, via Torres, 35 – 0545.900223 – scuolamariaausiliatricelugo@solcoravenna.it.