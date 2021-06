A pochi giorni dal via dei tradizionali appuntamenti di Ravenna Bella di Sera che si aprirà Venerdì 25 Giugno, il Comitato Spasso in Ravenna si appresta a lanciare tre nuovi progetti di sviluppo, promozione e valorizzazione dell’intero centro storico.

Un programma pensato dal comitato che vede coinvolte in prima linea le associazioni di categoria Confesercenti,Confcommercio, Confartigianato e CNA con il contributo delComune di Ravenna. Un modo fattivo e concreto di sostenere idee per una città sempre più accogliente e in grado di rimanere al passo coi tempi e capace di rispondere alle esigenze di commercianti, artigiani e potenziali clienti dei punti vendita e di ristorazione, al momento ben 226, che hanno scelto in questi mesi di aderire a Spasso in Ravenna.

I progetti messi in campo per le prossime settimane, come detto, sono tre:

– C’Entro di Sera

– C’Entro con Valore

– Vive Ravenna Live

Nel dettaglio, ecco le caratteristiche principali di ogni singolo progetto per i quali, già dai prossimi giorni, si potrà fare riferimento allo stesso Comitato Spasso in Ravenna.

C’Entro di Sera

Si tratta di un progetto che mira ad incentivare lo svolgimento di attività di animazione e promozione durante le serate di Ravenna Bella di Sera, sia nelle serate del mercoledì che del venerdì, nonché l’organizzazione e il coordinamento fra gli assi commerciali. È previsto un rimborso del 50% sulle spese sostenute per l’organizzazione, la promozione, gli oneri autorizzativi, il coordinamento, fino ad un massimo rimborsabile di 1.000,00 Euro. Il progetto copre le attività svolte nel periodo dal 18 giugno al 17 settembre 2021, con una finestra principale per inoltrare le candidature dall’1 al 15 Luglio compresi. Le candidature devono essere inviate all’indirizzo: info@spassoinravenna.it specificando nell’oggetto “Candidatura Ravenna in Centro di Sera”.

C’Entro con Valore

Un progetto che mira a sostenere l’organizzazione ed il coordinamento degli esercenti per valorizzare la propria via, la propria piazza, il proprio borgo od il proprio asse commerciale. In questo caso è previsto un sostegno economico fino ad un importo massimo di 800,00 Euro, senza richiedere una compartecipazione nei costi di realizzazione. È possibile candidarsi in qualsiasi momento, i progetti verranno vagliati ed approvati fino all’esaurimento del budget di 4.000,00 Euro stanziato per l’azione. È possibile candidarsi attraverso un capofila, un’attività o un’Associazione di Categoria, ed è necessario che il progetto sia condiviso dalla maggioranza degli esercenti presenti nella via, piazza, borgo o asse commerciale). Le candidature devono essere inviate all’indirizzo: info@spassoinravenna.it specificando nell’oggetto “Microprogetti di via”.

Vive Ravenna Live

Progetto che viene riproposto dopo un primo lancio dello scorso anno, pensato per incentivare lo svolgimento dei Piccoli Trattenimenti nelle pertinenze dei pubblici esercizi del centro storico, nonché di Eventi Speciali, tramite un rimborso del 50% (con massimali di rimborso diversi, a seconda del numero degli eventi e della tipologia di candidatura) sulle spese sostenute per l’organizzazione. È prevista sia una candidatura singola che in forma aggregata. È prevista una finestra principale per inoltrare le candidature di partecipazione dall’1 al 15 Luglio compresi. Qualora alla chiusura del periodo siano disponibili ancora risorse non allocate, saranno aperte altre finestre opzionali fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le attività selezionate dovranno inviare i documenti che attesteranno le spese sostenute a info@spassoinravenna.it entro 20 giorni dall’effettuazione specificando nell’oggetto “Vive Ravenna Live 2021”.

Tutti i dettagli sui progetti, le informazioni e la modulistica sono reperibili al seguente link: http://www.inravenna.eu/2021/06/21/tre-progetti-di-promozione-per-ravenna/