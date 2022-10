Mercoledì 19 ottobre, alla Chiesa del Carmine, alle 9.30 il progetto per la sensibilizzazione della cultura del dono viene rappresentato per le classi prime e seconde della primaria della cittadina.

Dopo l’anteprima nell’aprile scorso di Bagnara, il progetto di AIDO Bassa Romagna per promuovere nelle scuole primarie del territorio la cultura del dono trova la sua concretizzazione in altri tre appuntamenti. Il primo di questi è in programma mercoledì 19 ottobre alle 9.30 nella Chiesa del Carmine di Massa Lombarda. Alla presenza del vicesindaco di Massa Lombarda Carolina Ghiselli, e di 170 alunni delle classi prime e seconde della primaria dell’Istituto Comprensivo Francesco d’Este e di 16 insegnanti, accompagnati dal dirigente scolastico Giovanna Castaldi, sarà portato sul palco lo spettacolo tratto dal libro “La farfalla senza ali” scritto per AIDO da Renato Gadda e messo in scena con la collaborazione dell’associazione culturale Entelechia di Lugo.

“Rispetto all’evento di Bagnara, dove più che altro era stata portata una lettura animata del libro, qui a Massa Lombarda e nei successivi appuntamenti sarà allestito un vero spettacolo, una sorta di musical, che traduce sul palco l’intero libro di Gadda”, precisa Claudia Montanari, presidente di AIDO Bassa Romagna. “L’associazione Entelechia ha lavorato in questi mesi su effetti sonori e visivi, sul testo, sulla scenografia e ne è venuto fuori uno spettacolo che credo incontrerà il favore degli studenti”.

Lo stesso favore che il libro, che racconta una storia di amicizia, di amore e di speranza, ha incontrato nei vari momenti in cui l’AIDO l’ha promosso e messo in vendita. “Questo è un meraviglioso progetto di solidarietà a cui teniamo molto – sottolinea Montanari – e questo libro è diventato un prezioso strumento per sensibilizzare gli studenti delle scuole e i loro genitori sull’importanza della cultura del dono”.

I successivi appuntamenti per le classi quarte e quinte saranno il 4 novembre al teatro Comunale di Conselice e l’11 novembre al teatro di Lavezzola.