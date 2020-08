Andrea Spurio, portiere del Ravenna, non difenderà più la porta dei giallorossi la prossima stagione, ormai alle porte. Dopo tre campionati, infatti, il club ha comunicato di non voler proseguire il rapporto con il portiere ravennate. Non l’ha presa benissimo il giocatore, che si è dichiarato “deluso e amareggiato”. Peggio l’hanno presa i tifosi, gli Ultras Ravenna 1994, che hanno appeso uno striscione a sostegno del portiere sull’edicola vicino allo stadio. Uno striscione che indirettamente rappresenta anche una contestazione alla dirigenza per una scelta non condivisa dalla tifoseria.