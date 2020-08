Schianto contro un furgone: motociclista ricoverato al Bufalini in gravi condizioni

Un 30enne lughese è stato ricoverato in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena dopo un incidente stradale nel pomeriggio di giovedì in via Fiumazzo, a Cà di Lugo. Il giovane era in sella ad un motore, una Ktm, e si è scontrato contro un furgone condotto da un 55enne. Le dinamiche di quanto successo sono al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna. Il sinistro è avvenuto intorno alle 18. I due mezzi percorrevano via Fiumazzo in direzioni opposte. Lo scontro è avvenuto quando il furgone ha iniziato la manovra per svoltare a sinistra per entrare in un’azienda.

Dopo l’urto e la chiamata di soccorso, in via Fiumazzo sono accorso un’ambulanza e l’elimedica decollata da Ravenna.

Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico dalle forze dell’ordine per permettere agli operatori del 118 di lavorare in sicurezza e per consentire poi la rimozione dei mezzi e dei detriti sparsi lungo l’asfalto.