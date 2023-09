Un autunno nel segno del benessere fisico, della ginnastica, dell’attività motoria e dello sport. E’ la proposta che Gym Academy, società affiliata al comitato territoriale del Csi Ravenna-Lugo, offre a bambini, ragazzi e adulti per la stagione 2023/24.

E’ già piuttosto corposa la proposta dei corsi pronti a partire (le prime lezioni scattano lunedì 2 ottobre). Da una parte quelli per i più piccoli e i giovani, che potranno scegliere tra ginnastica artistica femminile e maschile e kung fu con l’istruttore Gabriele Poggiali. Per aiutare meglio nella scelta Gym Academy ha previsto una settimana di prova gratuita dal 25 al 29 settembre. In base all’attività scelta le lezioni si svolgeranno in palestra a Ravenna (Istituto Ginanni), Russi (nella scuola primaria “A. Lama” di via Don Minzoni 17) o a San Pancrazio (nella scuola primaria Fantozzi di via XVII novembre 2).

Dall’altra parte, prendono il via i corsi per adulti e terza età, che spaziano su diverse opportunità: ginnastiche posturali e ginnastica dolce, nordic walking, attività che migliora la forza e la resistenza di tutti i muscoli. E poi, ancora ci sono lezioni di Tai Chi Chuan, antica arte marziale cinese che consente di migliorare l’elasticità del corpo e di potenziare il tono muscolare, di pilates (che aiuta a trovare un corretto equilibrio posturale) e di yoga, disciplina adeguata per migliorare la flessibilità del corpo e dello spirito.

Per i nuovi iscritti è prevista una lezione di prova gratuita.

Le attività si svolgeranno in diverse sedi: a Ravenna al Centro Sociale San Rocco Parco Baronio, e nelle palestre dell’istituto comprensivo statale A. Baccarini di Russi: oltre a quelle di San Pancrazio e Russi c’è in questo caso anche la disponibilità della palestra della primaria “G. Fantini” di Godo (via Montessori 10).

Per ulteriori informazioni, orari dei corsi: tel. 0544 35730 e 351 5816100, www.gymacademy.ra.it. Per i corsi per i più piccoli la mail di riferimento è junior@gymacademy.ra.it, per i corsi per adulti e terza età, per i quali serve la pre-iscrizione: info@gymacademy.ra.it