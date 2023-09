“Condividiamo con gioia l’ emozione di Paolo, ritratto con il contratto per l’ appartamento – rinnovabile annualmente – che accoglierà lui e la fedele amica a quattro zampe Aria !

Dopo gli ultimi comunicati, quando incombeva l’ arrivo dell’ ufficiale giudiziario e da mesi cercavamo un riscontro positivo presso le autorità competenti, finalmente la situazione si è sbloccata !

A breve Paolo comincerà una nuova vita in una nuova casa.

Desideriamo ringraziare le testate giornalistiche che hanno diffuso i nostri appelli ed i singoli che ci hanno sostenuto, prodigandosi anche per offrire i mobili mancanti nel nuovo alloggio. Un grazie speciale alla consigliera Giulia Gibertoni (Gruppo Misto ) che ha portato il tema delle persone fragili con animali domestici in Regione.

La soddisfazione per il risultato ottenuto non ci fa dimenticare che è necessario un ripensamento nell’ ambito dell’ edilizia popolare e dei ricoveri in generale per anziani e persone in difficoltà e che non vogliono separarsi dai propri animali.

Ringraziando Acer che ha trovato infine la disponibilità di alloggio con la collaborazione degli assistenti sociali, ci auguriamo che questa vicenda segni l’ inizio di una politica differente, che non porti a separare chi , a tutti gli effetti, fa parte della famiglia, in situazioni di particolare criticità .

Il nostro impegno a sottoporre questo tema alle istituzioni non si fermerà, affinché quello che oggi possiamo descrivere come un felice e fortunato epilogo diventi la prassi.”