“La ex colonia Paradies di Cervia torna a nuova vita. Da luogo abbandonato, due edifici e duemila metri quadri di verde e spiaggia da quarant’anni inutilizzati, diventerà nuovamente spazio vitale a disposizione di imprese e territorio. Technacy, l’azienda TLC fondata nel 2011 del cervese Vittorio Foschi, ha infatti acquistato l’intera area la scorsa estate.

Obiettivo non solo realizzare la nuova sede aziendale, rigenerando e riqualificando con impatto ambientale zero e senza nessuna alcuna aumento di cubatura edilizia e consumo del territorio la ex colonia, ma farlo diventare un ecosistema aperto a connessioni e rapporti con altre imprese, Startup, associazioni di promozione sociale, culturali di Cervia e dell’Emilia–Romagna. Un nuovo polo di sviluppo, ricerca tecnologica, formazione, lavoro, cultura, creazione di valore, a disposizione della collettività.

Ad illustrare il primo passo del progetto e approfondirne i temi sarà l’evento “ConnectingPlace. Rigenerare per connettere: colonie, imprese, territorio”. Organizzato da Technacy e in programma domani, sabato 23 settembre alle 17 al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia (Via XX Settembre).

Sul palco messaggi d’aperura della presidente del Consiglio Regionale Emilia-Romagna Emma Petitti, dell’amministrazione comunale di Cervia, con l’assessore Cesare Zavatta, di Tonino Bernabè, presidente Romagna Acque-Società delle Fonti Spa, di Rita Rava, presidente Ordine provinciale degli Architetti e di Alberto Dosi, consigliere territoriale Confindustria Romagna

Sarà poi Luca Zamagni del direttivo associazione Palloncino Rosso, associazione di volontariato impegnata in progetti di innovazione sociale e rigenerazione urbana, a illustrare progetti di questo tipo già avviati in altre ex colonie della riviera romagnola. A seguire l’intervento di Maria Cristina Garavelli, Co Founder di Officina Meme Architetti di Ravenna, startup specializzata in strategie di processo e progettazione di rigenerazione urbana e delle trasformazioni del territorio. A chiudere il pomeriggio il dialogo intervista tra Vittorio Foschi e l’innovation manager e strategic, cultural e brand designer Tommaso Monaldi. Evento finale (ore 20.00) la proiezione del documentario di Proiezione del documentario “Di che Colonia sei” di Riccardo Marchesini e prodotto da Goiste Film.

“Technacy ha acquistato un luogo abbandonato e nei prossimi due anni lo trasformeremo in un ambiente di lavoro, ricerca, innovazione, vita sociale. Siamo un’azienda in costante espansione in Italia e in Europa. I grandi gestori di telefonia italiani europei usano le nostre soluzioni per il canale dati di ogni SIM o eSIM. Questo ha fatto aumentare il numero di chi lavora con noi e il bisogno di averespazi più grandi a disposizione”, spiega Vittorio Foschi.

Il nostro progetto Connecting Place vuole realizzare un luogo che accolga non solo la nostra azienda ma anche uno spazio dedicato all’Open Innovation, messo liberamente a disposizione di idee e progettualità di giovani e startup. Vogliamo creare una struttura in grado di superare la divisione tra luogo del lavoro e quelli della vita sociale. Ci saranno spazi per associazioni di volontariato, culturali e le loro attività. Cervia è un buon posto per vivere e lavorare. Negli ultimi anni ci hanno chiesto perché non ci trasferivamo in una metropoli al centro dell’innovazione tecnologica. Ma noi siamo inguaribilmente glocal. Qui abbiamo le nostre radici e qui rimaniamo. Offrire un luogo pensato per lavorare al meglio, circondato da una buona condizione di vita per collaboratori e famiglie, può attirare a Cervia professionisti che lavorano in grandi città e contribuire a creare valore per il nostro territorio”, conclude Vittorio Foschi.

“Quello di domani è un evento significativo – sottolinea Luca Zamagni di Palloncino Rosso – perché è un segno tangibile, e anche particolarmente originale, di un’attenzione all’innovazione, combinata alla rigenerazione di beni dismessi. Edifici che spesso si pensa non abbiano altro destino che l’abbandono. Ripensarli in una logica innovativa è un valore aggiunto non solo imprenditoriale, ma anche in termini di ricaduta sociale”.

“Far parte di questo dibattito, di questo percorso – gli fa eco Maria Cristina Garavelli di Officina Meme Architetti – per noi è una bellissima opportunità per contribuire a una trasformazione, a un cambiamento: in un ambito – come quello delle vecchie colonie marine – così ricco di memorie e di significato della costa romagnola”.

L’evento patrocinato Comune di Cervia è inserito nel programma del Festival delle Imprese 2023 di Confindustria Romagna, sostenuto da Control Room ed era originariamente previsto all’aperto, nell’area delle ex colonia Paradies. È Stato, invece, ricollocato all’interno del teatro di Cervia a causa del maltempo previsto nella giornata di sabato. A inizio 2024 il progetto di riqualificazione sarà sottoposto all’amministrazione comunale. Dopo la sua approvazione l’inizio è previsto durante i mesi estivi del prossimo anno. “