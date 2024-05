“Nel corso del Dibattito che ha coinvolto il Consiglio Comunale, il consigliere Vasi, per il gruppo Pri ha sottolineato come sia importante oggi, a distanza di tempo, dopo aver implementato il servizio di differenziata con il porta-porta esprimere diversi appunti e accorgimenti per poter migliorare il servizio oltre per l’operatività , anche per le tasche dei contribuenti .

Il gruppo, ha espresso come sia urgente provare a estendere il più possibile nei centri ad alta urbanizzazione del nostro territorio il sistema dei cassonetti intelligenti con la tessera smeraldo (il modello Bolognese ), il quale allevierebbe di molto il traffico di mezzi e operatori per i ritiri che sono un costo altissimo e potenzialmente evitabile, inoltre sempre per spiagge e centri abitati, è piu che mai fondamentale realizzare dei sistemi che possano garantire anche la differenziata nei bidoncini svuota tasche, ormai preda di chi li riempie con i rifiuti domestici di ogni tipo .

Per il centro storico, dati i grandi flussi turistici in aumento, occorre realizzare più centri di raccolta rifiuti schermati in modo da far convivere sempre più le esigenze degli esercizi con quelle di decoro urbano.

Inoltre, serve porre l’accento su quella che la grande problematica dell’abbandono di rifiuti, sempre piu frequente e che richiederà ancora più controlli da parte di polizia locale e associazioni ambientali di volontariato , oltre che con il potenziamento delle fototrappole che risultano un deterrente efficace.

Oggi, quindi , ci troviamo a vedere un aumento della tariffa che abbraccia tutto il territorio Romagnolo, non solo Ravenna, ma che fa i conti non solo con l’aumento dei costi ma anche con scelte che possono essere riviste e che potrebbero realmente dare un contributo economico ai cittadini .

Sulla giusta direzione, è per il gruppo, l’apertura di nuove stazioni ecologiche e gli sforzi fatti in tema di educazione ambientale, ma tutto ciò ancora è da rinforzare con la consapevolezza che la gestione dei rifiuti è una cosa seria da valutare in divenire per garantire efficienza per tutti i contribuenti che pagano la Tari ,perché va detto che non tutti i cittadini saldano il debito con la comunità, che comunque se ne fa carico . “