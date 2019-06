Spaccata nella notte. Tabaccheria, assalto alla vetrata con un’auto

Nella notte tra il 20 e 21 giugno, la tabaccheria ‘Stella e Gio’ di viale Newton a Ravenna, nei pressi del Conad Galilei, è stata teatro di una spaccata notturna, che ha causato ingenti danni.

Più malviventi, poco dopo l’una di notte, con un’auto si sono lanciati in retromarcia contro la vetrata posteriore dell’attività sotto ai portici sul lato di viale Newton, spostando prima un dissuasore in cemento sistemato di fronte al locale. Il veicolo “ariete” ha infranto la vetrata e subito sono scattati i sistemi i fumogeni e l’allarme antifurto: i malviventi hanno quindi arraffato quanti più gratta e vinci hanno potuto per poi darsi subito alla fuga a bordo della stessa auto.

Sul posto si sono precipitate le forze dell’ordine che hanno iniziato le ricerche, avvalendosi anche delle immagini delle tante telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Dopo una settimana di tregua, il gruppo organizzato per le spaccate è tornato a colpire.