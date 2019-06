E’ stato revocato a conclusione di una specifica trattativa lo sciopero aziendale di 24 ore proclamato per sabato 22 giugno dalle Segreterie Provinciali Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Usb, unitamente alle RSA di Start Romagna.

I servizi di trasporto pubblico locale in programma per la giornata del 22 giugno saranno dunque regolarmente svolti, con le modifiche già definite per la concomitanza dell’evento “Valore Tricolore 2019”

L’azienda desidera sottolineare i risultati conseguiti nella trattativa azienda-sindacati, su tre tematiche specifiche:

– concordate 6 nuove assunzioni di personale a Ravenna (operatori d’esercizio);

– riconosciuta l’integrazione delle indennità per titoli di viaggio venduti a bordo per il personale d’esercizio di Ravenna;

– previsto l’inserimento degli 11 autisti neoassunti nella normale rotazione dei turni di lavoro estivi.

L’accoglimento da parte dell’Azienda delle istanze sindacali è teso a riportare quella condizione di serenità nelle relazioni industriali senza la quale non è possibile procedere alla costruzione condivisa di un percorso per l’azienda della Romagna.

Le concessioni uscite dalla trattativa non costituiscono una abdicazione dei principi sin qui espressi dall’azienda, ma la ricerca di un percorso di concertazione meno frammentato e dispersivo di quello fino ad oggi affrontato.