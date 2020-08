Sanità privata: manca ancora il contratto, il 24 la protesta dei lavoratori a Roma

Continua a mancare la firma sull’accordo per il rinnovo del contratto per i dipendenti della sanità privata. Dopo la preintesa del 10 giugno, le due associazioni imprenditoriali, Aris, per le cliniche legate alla chiesa, e Aiop, gli imprenditori di Confindustria, non hanno ancora dato continuità agli accordi di inizio estate. E così lunedì 24 agosto potrebbe esserci una mobilitazione nazionale a Roma, dopo le diverse mobilitazioni regionali che hanno toccato anche il ravennate, con un presidio di fronte al Maria Cecilia Hospital da parte della Cgil. Il rinnovo del contratto manca da 14 anni e in ballo ci sono fra i 140 e i 160 euro al mese in più per i lavoratori, ovvero 300 milioni di euro per circa 100 mila dipendenti, esclusi medici e dirigenti