Il 22 aprile prossimo sarà la Giornata Internazionale della Terra. Per celebrare questo importante appuntamento dedicato alla sostenibilità ambientale e alla salvaguardia del nostro pianeta, Confartigianato della provincia di Ravenna ha organizzato e svolto, sabato scorso, Diffèrenziati, un pomeriggio dedicato alla pulizia dai rifiuti della spiaggia a nord del Lamone, tra Marina Romea e Casalborsetti.

Associati e dipendenti dell’Associazione hanno provveduto a raccogliere plastica e rifiuti, consegnando poi i relativi sacchi ad Hera.

Un piccolo gesto, simbolico ma concreto, per riaffermare come il rispetto per l’ambiente ed il prendersi cura del pianeta siano temi sempre più importanti nella vita di ognuno di noi.

Confartigianato della provincia di Ravenna è infatti costantemente impegnata sui temi della green economy e dell’economia circolare e sulla sostenibilità ambientale rivolta alle imprese ed al mondo dell’economia. Perché non può esserci sviluppo economico e sociale, senza rispetto e attenzione per ciò che ci circonda.