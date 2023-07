Si è verificato oggi a Faenza, intorno alle 14, un incidente che ha coinvolto un’automobile Kia e uno scooter in dotazione a poste italiane.

I due mezzi sarebbero entrati in collisione nei pressi dell’incrocio tra via Giovanni da Oriolo, Corso Mazzini e via Gallo Marcucci e la postina, a causa dell’impatto, avrebbe colpito il vicino semaforo.

Il 118 è immediatamente intervenuto ed ha poi trasportato la donna all’ospedale tramite un elicottero. Si sono recati sul posto anche i Carabinieri che hanno svolto tutte le rilevazioni del caso per approfondire la dinamica dell’incidente.