È aperto il bando per il Servizio Civile Regionale! Nella Provincia di Ravenna sono disponibili 15 posti, di cui 6 presso la Caritas di Faenza. I posti disponibili in Emilia-Romagna sono in totale 155. Possono partecipare alla selezione i giovani cittadini italiani o provenienti da altri Paesi, in regola con la vigente normativa per il soggiorno, residenti o domiciliati in Italia, di età compresa tra i 18 e i 29 anni (compiuti), senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza.

2 giovani verranno coinvolti in attività di supporto ai progetti di economia sociale della Farsi Prossimo ODV: “Dress Again” e “Terra Condivisa”. Il primo prevede il riciclo e la vendita di abiti usati e il secondo, invece, la produzione e distribuzione di ortaggi, ma in entrambi sono fondamentali gli obiettivi di reinserimento socio-lavorativo di persone in condizione di svantaggio, insieme all’attenzione alla sostenibilità ambientale. Oltre che in attività pratiche a sostegno dei progetti, i volontari in servizio civile sono coinvolti nell’organizzazione di incontri rivolti ai giovani ed eventi per la cittadinanza, nell’aggiornamento dei siti e dei profili social, etc. per promuovere sempre più stili di vita attenti all’ambiente e alle persone.

4 giovani parteciperanno alle attività di aiuto e supporto a persone e famiglie in condizione di disagio socio-economico e nel loro accompagnamento in percorsi per l’acquisizione di una piena autonomia ed inclusione sociale. I volontari in servizio civile collaborano nella realizzazione dei servizi del Centro di Ascolto diocesano (mensa, servizio docce, corso di italiano, distribuzione di viveri e vestiario, etc.), gestito dalla Fondazione Pro Solidarietate. Inoltre, sono coinvolti nelle azioni volte alla stesura del Report Annuale, di raccordo interno all’equipe o con altre realtà del territorio, etc. Uno dei 4 posti è riservato a un giovane residente o domiciliato nelle aree montane o interne.

Entrambe le sedi si trovano in via d’Azzo Ubaldini, in centro a Faenza. Il progetto ha durata di 11 mesi, a partire dal 1° settembre 2023, e prevede un impegno settimanale di 25 ore, su 5 giorni alla settimana. È previsto un rimborso spese di 444,30 euro al mese.

Per tutti i giovani interessati ai progetti della Caritas è consigliata una visita presso la sede ed un colloquio di orientamento. Per concordare l’appuntamento, ricevere informazioni ed un supporto si può contattare Erica Squarotti: 3897986824, email: serviziocivile@caritasfaenza.it.

Come presentare la candidatura, entro il 23 luglio. Le selezioni si terranno il 24 luglio.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per una sola sede ed un unico progetto, pena l’esclusione dal bando! La domanda di partecipazione deve pervenire entro il 23/7/2023 (non oltre le ore 23:59) all’indirizzo di posta elettronica: serviziocivile@caritasfaenza.it. Sul sito www.caritasfaenza.it si trovano il modello della domanda di partecipazione, da compilare, e tutte le altre informazioni. Le selezioni sono previste per lunedì 24 luglio 2023 presso il Seminario diocesano, in viale Stradone 30, a Faenza, alle ore 10.

Per informarsi… domani appuntamento al Mens Sana!

Sul sito www.coprescravenna.it sono disponibili tutte le informazioni riguardanti gli altri progetti attivi nella Provincia ravennate. Sul canale Youtube e sulla pagina FB dell’Informagiovani di Ravenna è disponibile una registrazione della presentazione dei progetti sul territorio provinciale da parte dei referenti dei diversi enti coinvolti. Il link è: https://www.youtube.com/watch?v=cktNX6NbMxI E domani, martedì 18 luglio dalle ore 19.00 alle ore 20.00 presso il Mens Sana a Faenza, alcuni giovani volontari sono disponibili per una chiacchierata informale, vis-à-vis, con altri coetanei interessati al servizio civile.