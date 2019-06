Nei giorni scorsi a Faenza è nata l’Associazione culturale e di volontariato “FAENZA NEL CUORE”.

Un gruppo di amici si sono ritrovati per creare questo nuovo soggetto con lo spirito propositivo di mettere in cantiere idee valide per la città.

Nel corso della prima riunione, alla quale erano presenti oltre 90 soci, è stata eletta Presidente, per acclamazione, Francesca Goni.

La neo Presidente, Faentina sotto la Torre 2017, insignita nel 2011 della Stella al Merito del Lavoro, che comporta il titolo di “Maestra del Lavoro”, ha ricoperto il ruolo di vice console provinciale di Ravenna della Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia, divenendo poi console provinciale nel 2016. Nel 2015 l’associazione Anla onlus l’ha designata fiduciaria per la Provincia di Ravenna. Fa inoltre parte del direttivo di ANSE (Associazione Nazionale Seniores Enel).

In queste associazioni di volontariato si è distinta per il grande impegno a favore delle attività sociali, culturali, ricreative, ponendo sempre una grande attenzione alle nuove generazioni e alle persone anziane, cercando, in particolare di insegnare ai giovani, con l’esempio, che nella vita non occorre fare cose eclatanti per sentirsi grandi.

La neonata Associazione “FAENZA NEL CUORE” vuole sviluppare iniziative culturali, ricreative e sociali partendo dall’ascolto dei cittadini, ai quali si chiede collaborazione e confronto. Le iniziative che nasceranno saranno gratuite.

“La sento molto vicina” – ha detto Francesca Goni – “ho visto Faenza crescere e diventare sempre più bella negli anni, ma ultimamente ha subito un freno, perdendo parte della sua immagine. Oggi c’è assolutamente bisogno di competenze ed entusiasmo, per ricreare fiducia e dare un maggior senso di sicurezza e benessere, instaurando un miglior rapporto fra i cittadini e le istituzioni. Noi vorremmo, con l’aiuto di tutti, ricreare il mito della piccola Atene della Romagna, come era Faenza”.

Nel “direttivo” di Faenza nel Cuore vi sono già molti gruppi settoriali al lavoro e il prossimo 9 luglio l’Associazione si presenterà alla città con un evento pubblico e, lo ripetiamo, gratuito.