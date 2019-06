Gli appuntamenti ospitati da Faventia Sales entrano nel vivo con una ricca proposta musicale. Nel Complesso ex Salesiani di Faenza cominciano infatti i concerti della scuola di musica “Giuseppe Sarti”.

Martedì 18 giugno è in programma il primo appuntamento della rassegna SaleSound, che porterà nella fresca cornice alberata del cortile interno che si affaccia su e-workafè musica per tutti i gusti a cura dei giovani musicisti della scuola Sarti. Dalle 19 si esibirà il duo “Thanks, Pluto”, composto da David Sarnelli (fisarmonica) e Margherita Valtorta (voce, toy piano e glockenspiel).

Non solo, durante la serata sarà inoltre possibile ammirare le esposizioni realizzate durante il Progetto MozArt, l’iniziativa dalla scuola di musica Sarti per promuovere l’educazione musicale, lo sviluppo delle pari opportunità e della messa in rete delle istituzioni culturali ed educative. In particolare, Alessia Marchesi esporrà “Collinder”, un’installazione video e audio, mentre Asja Grandi proporrà il video “Nessuno può sentirti se tu non esisti”.

“Collider” è un’opera che nasce da una riflessione sul tempo e sulla caducità, una sorta di natura morta dal vivo. In due teche si possono osservare materiale organico che ha concluso il suo ciclo vitale e che continua la sua esistenza in un’altra forma. La lenta trasformazione di questo materiale è accompagnata dallo scorrere di un flusso sonoro discontinuo, dove improvvisi climax subentrano a momenti di staticità. In “Nessuno può sentirti se tu non esisti” la protagonista del video (l’artista stessa) si esibisce nell’interpretazione di una canzone di cui non possiamo sentire il suono. Mano a mano che il video procede l’immagine della cantante diventa sempre più sfocata, fino a scomparire del tutto. Viene così rappresentata una riflessione sulla presenza e l’assenza, sull’ascolto e sul silenzio.

I concerti di SaleSound proseguiranno nei martedì 2, 16 e 30 luglio e il 13 agosto, mentre le opere del Progetto MozArt sono in programma il 25 giugno, il 2, 9, 16 e 30 luglio e il 13 agosto.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0546 697546 o scrivere a info@faventiasales.it. L’ingresso carrabile del Complesso ex Salesiani è su via Mura Diamante Torelli 67, mentre quello pedonale è in via San Giovanni Bosco 1. Le iniziative sono organizzate da Faventia Sales.