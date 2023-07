Coldiretti Donne Impresa Ravenna, Campagna Amica e Terranostra, nell’ambito dell’evento “A spasso sotto le stelle del Canale Naviglio”, la tradizionale passeggiata a tappe promossa dal Comune di Bagnacavallo lungo il percorso ciclopedonale del Canale Naviglio Zanelli, fra Bagnacavallo e Villa Prati, presentano in collaborazione con l’azienda agricola Terra Aguta la serata “Frutti & Stelle”, appuntamento all’insegna del ‘cibogiusto’ delle imprenditrici agricole e agrituristiche di Coldiretti.

Dalle ore 19, nell’arena di paglia di Terra Aguta (via Destra Canale Naviglio Inferiore 26, Bagnacavallo) sarà possibile gustare un buon agri-picnic contadino scoprendo le eccellenze enogastronomiche del territorio, dai salumi di mora romagnola dell’azienda agricola Cà ad Là di Brisighella ai formaggi del Caseificio Boschetto Vecchio di Conselice, dalla frutta di stagione prodotta proprio dall’azienda ospitante, alla pasta fatta in casa dall’azienda Tortello di Romagna sempre di Conselice, sino alle uova dell’Agricola Ricciardelli di Riolo Terme e la focaccia di grani antichi dell’agriturismo Calderino di Sarna di Faenza e ancora l’olio Dop di Terra di Brisighella e i vini autoctoni della cantina-agriturismo Tenuta Nasano di Riolo Terme. Il tutto in compagnia della musica di Vittorio Bonetti che proporrà un viaggio piano-voce tra le note e le parole dei grandi cantautori italiani.

“Una serata tutta al femminile per dare visibilità al cibo agricolo fatto dalle donne – spiega Roberta Ricciardelli, Responsabile provinciale Coldiretti Donne Impresa – ma anche un modo per esprimere solidarietà e vicinanza alle tante nostre aziende condotte da donne che hanno subito danni a causa degli eventi alluvionali di maggio”.

“Questa serata, per noi imprenditrici Coldiretti ormai una tradizione – afferma infatti Rita Contessi, vice responsabile Donne Impresa e ‘padrona di casa’ – quest’anno assume un valore ancora più grande e diverso perché rappresenta una ulteriore possibilità di ripartenza che dedichiamo e offriamo alle nostre imprese reduci da calamità che hanno cambiato il volto stesso di queste realtà economiche, dell’ambiente e del territorio”.