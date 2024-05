Tra le squadre che stanno ultimando i campionati c’è la formazione Allievi Under 17 (2007) della Virtus guidata da Daniele Valmori che ha perso in casa 1-2 con il Fraore Noceto. Rete biancoverde di Alpi.

L’Under 16 Allievi del Faenza di Alberto Fiorentini pareggia 2-2 in casa con il Sant’Agostino. A segno per i manfredi Conficconi e Di Mauro.

La Under 15 (Giovanissimi 2009) regionale della Virtus di Graziano Fantoni perde di misura 2-3 con l’Imolese nei quarti di finale della fase regionale del campionato, uscendo a testa alta e con l’orgoglio del proprio percorso di crescita. Reti biancoverdi di Plescia e Bassetti.

Gli Esordienti Under 13 (2011) della Virtus di Matteo Ravara e Matteo Foschini si sono classificati al secondo posto nelle finali provinciali dietro al Ravenna e davanti al Faenza di Angelo Marchetti.

Passando ai numerosi tornei giovanili in corso di svolgimento, la Under 19 del Faenza Calcio di Nicola Cavina, con uno squillante 5-0 si è imposta al Carpinello sul campo di Cotignola.

Nel torneo di Granarolo, la Under 19 della Virtus di Alessandro Tosti ha battuto 4-0 il Vecchiazzano (doppietta di F.Suma, reti di Righini e Longo) piazzandosi al terzo posto nel torneo vinto dal Borgo Tuliero.

La squadra Allievi U16 della Virtus Faenza di Mattia Ravara viene sconfitta 1-3 dalla Juvenilia Imola al torneo di Massa Lombarda. Rete faentina di Tassinari.

La Under 15 (Giovanissimi 2009) regionale della Virtus di Graziano Fantoni nel torneo di Cotignola batte il Bagnacavallo 5-2 grazie alle reti di Lanzoni, Mordini, Nexha, Fochi. Mentre la Under 15 (Giovanissimi 2009) provinciale della Virtus di Matteo Negriniperde 1-2 al torneo di Granarolo. Il gol manfredo di Lanzoni.

La formazione Giovanissimi 2010 del Faenza di Fabrizio Ciottoli al torneo di Granarolo vince 4-0 sul Cava Ronco e va in finale, poi al torneo Val Santerno, con una formazione inedita vince 3-1 sulla Dozzese e poi 5-3 ai calci di rigore con il Medicina (dopo i tempi regolamentari 1-1) qualificandosi alla fase finale.

I pari età della Virtus di Andrea Pazzi pure in formazione sperimentale perdono 1-5 con la Pianta Forlì in amichevole.

La squadra Esordienti 2011 del Faenza di Angelo Marchetti vince 3-0 con la Comacchiese nel torneo di Savarna e 1-0 con la Pianta a Errano.

La formazione Esordienti Under 13 (2011) della Virtus di Mattia Ravara e Matteo Foschini nel torneo di Castenaso batte il Casalecchio 6-0 e pareggia con il Castel San Pietro 0-0. Risultati che valgono la qualificazione alla fase finale.

Periodo di grande attività per la squadra Under 11 Pulcini 2013 del Faenza calcio guidata da Marco Baroncini.

Dopo il pari in campionato 2-2 con il Bagnacavallo, sono arrivati due quarti posti in prestigiosi tornei.

La squadra biancoazzurra ha fatto una ottima figura al memorial Gagliardi organizzato dall’Edelweiss Forlì, torneo a 16 squadre di cui la maggior parte squadre professionistiche. Vittorie con Savignanese, Reggiana, Bologna per il passaggio nel girone finale dove la sconfitta con il Piacenza (vincitrice poi del torneo), è stata affiancata da due pari con Sassuolo ed Edelweiss che potevano essere altrettanti successi. Il quarto posto finale è soddisfacente.

Stesso piazzamento nel torneo Tassi di Bologna dopo il pari con il Castenaso e le sconfitte con Fossolo e Sasso Marconi.

I Pulcini della Virtus al torneo di Cotignola: gli Under 11 superano i padroni di casa, gli Under 10 battono il Savio.

Successo organizzativo per Faenza Calcio e Virtus Faenza nel torneo Città di Faenza La BCC Cup. Nel primo dei due sabati di finale l’Under 12 Esordienti del Real Sala Bolognese si è aggiudicata la vittoria superando Reggiana e Sassuolo, squadre espressione di due società professionistiche. Due partite ad alta intensità agonistica e di spettacolo per il pubblico sugli spalti tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto di gioco.

Nella categoria Pulcini 2014 a vincere è stato il Sassuolo davanti a Cervia e Reggiana.

Sabato 11 maggio ultime partite e conclusione del torneo.