Nello scorso weekend, sui campi del Tc Alassio, la squadra Under 14 del Tennis Club Faenza si è aggiudicata un ottimo quarto posto alle finali nazionali del campionato di categoria, a conferma della prolificità del vivaio biancazzurro. Preparato dal maestro Marco Poggi, il team faentino è formato da Lorenzo Beraldo (2006), Fabio Leonardi (2007) e Lucas Geminiani (2007). Il traguardo delle finali nazionali è giunto dopo il successo nella fase regionale e dopo aver superato, nella fase di macroarea, il Tc Lucca e il Tc Perugia, entrambe con il punteggio di 2-0. Alle finali nazionali in Liguria, nei quarti di finale la squadra del Tennis Club Faenza ha battuto 2-1 il Tc Piacenza. In semifinale, invece, è stata sconfitta 2-1 dal Villa Carpena Forlì (poi vincitore del titolo italiano). Nella finalina per il terzo posto vittoria dell’Eur Roma 2-0. «Questo quarto posto a livello nazionale è un risultato inaspettato e per certi aspetti straordinario, che conferma il valore del nostro vivaio – commenta il direttore sportivo Giancarlo Sabbatani – È il frutto del buon lavoro di questi giovanissimi, che speriamo in futuro possano tornare utili alla nostra prima squadra, fresca di promozione in serie B2».