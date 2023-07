I mosaici di Sant’Apollinare Nuovo, davvero per tutti. In occasione della festa di Sant’Apollinare, patrono di Ravenna e dell’intera regione Emilia-Romagna, sabato 22 e domenica 23 luglio l’Opera di Religione della diocesi di Ravenna propone una serie di visite guidate per tutti i turisti, anche con disabilità auditive, sensoriali, motorie e intellettive. Al centro delle visite la figura di Sant’Apollinare per come è rappresentato nei mosaici della basilica.

In collaborazione con “Ente nazionale Sordi Sezione Provinciale di Ravenna” in alcuni orari ci sarà la presenza di un’interprete della Lingua italiana dei segni (Lis).

Le visite guidate sono in programma sabato 22 e domenica 23 luglio, con inizio alle 9,30, 10,15, 11 (con interprete Lis), 16, 16,45 e 17,30 (con interprete Lis). Ritrovo 5 minuti prima dell’orario di inizio nel piazzale della Basilica di Sant’Apollinare Nuovo

La durata della visita guidata sarà di circa 30 minuti. Ad ogni visita potranno partecipare 15 persone. La visita non ha costi aggiuntivi oltre a quello del biglietto di ingresso ai monumento diocesani.