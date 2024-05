Torna l’11 maggio ‘Dona la spesa’, l’iniziativa di Coop Alleanza 3.0 per raccogliere cibo e beni di prima necessità da distribuire a chi ne ha bisogno con l’aiuto di oltre 300 realtà locali di volontariato e solidarietà locali, perché l’obiettivo è che le donazioni restino nel territorio dove sono state fatte.

Saranno oltre 300 gli ipercoop e i punti vendita di Coop Alleanza 3.0, dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia, coinvolti. Volontari con la pettorina di Dona la spesa distribuiranno a chi arriva a fare la spesa un volantino con l’elenco di prodotti da acquistare e le borse dove metterli.

In Emilia-Romagna l’appuntamento coinvolgerà 178 negozi tra ipercoop e supermercati di Coop Alleanza 3.0, e nel ravennate i negozi coinvolti saranno 19.

I negozi di Coop Alleanza 3.0 coinvolti nell’iniziativa sono distribuiti come segue:

Si va da olio, tonno e legumi in scatola, farina e zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso, alimenti a lunga conservazione, a articoli per l’igiene della persona e della casa, e per l’infanzia.

Sarà possibile anche donare online fino al 26 maggio dove è attivo EasyCoop, il servizio di spesa via web.