Quasi 5 Kg di cocaina nascosti dentro l’auto. È stato arrestato un imprenditore faentino, di origini albanesi, dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze impegnati nei controlli sull’osservanza delle disposizioni restrittive dirette al contenimento dell’epidemia da COVID-19.

L’uomo, un 32enne, aveva da poco lasciato l’autostrada A1 ed era stato fermato dalle forze dell’ordine per un normale controllo. Agli agenti in servizio, l’imprenditore ha quindi dichiarato di star trasportando caffè, ma a tradirlo è stata l’agitazione. Così, insospettiti, i carabinieri hanno fatto intervenire l’unità cinofila che ha immediatamente fiutato sotto al sedile del passeggero tre panetti dal peso complessivo di 3,5 Kg. Nascosto invece all’interno della carrozzeria, sotto il sedile posteriore, è stato trovato un quarto panetto da 1,1 Kg.

La successiva perquisizione presso il domicilio dell’uomo, ha permesso ai carabinieri di Faenza, di scoprire, occultato in vari mobili, del denaro contante, confezionato in mazzette pari a 37.295 euro, che unitamente ai 1.300 euro trovati addosso all’uomo, ritenuti il provento dell’attività di spaccio, sono stati posti sotto sequestro. Per l’uomo è scattato l’arresto e portato nel carcere di Sollicciano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.