Sommerso da acqua e fango con l’alluvione, è tornato a nuova vita il Presepe Meccanico di San Francesco. Fra presepe e le attrezzature già predisposte per l’albero di Natale in piazza, sono stati oltre 15 mila euro i danni subiti a maggio. Dopo lo sconforto iniziale, è cominciato il lungo lavoro di recupero, pulizia, ripristino ingranaggi e dell’impiantistica elettronica per tornare a restituire a Faenza uno dei suoi tesori natalizi.