La Biblioteca comunale Taroni di Bagnacavallo propone un luglio ricco di appuntamenti dedicati ai più piccoli.

Si parte martedì 2 luglio dal Circolo Unione di Boncellino con la rassegna “Letture in frazione”, a cura delle lettrici e lettori volontari “Nati per Leggere” in collaborazione con l’associazione Comunicando. La rassegna farà poi tappa giovedì 4 luglio a Traversara nel cortile dell’ex asilo, passerà per Rossetta martedì 9 luglio nel parchetto della chiesa e per Villa Prati nell’area verde del Molino Quercioli giovedì 11 luglio.

Le letture, gratuite e a ingresso libero, si terranno sempre alle 18.

Mercoledì 3 luglio alle 10.30 invece, nel chiostro della Biblioteca Taroni, la bibliotecaria Elisabetta Cannata terrà la seconda edizione di “Ci pensa la Betta!”, appuntamento dedicato alle ragazze e ai ragazzi dai 12 ai 15 anni che ha lo scopo di indirizzarli, tra gioco e dialogo, alle letture più adatte partendo dai loro interessi e spaziando tra i generi letterari.

«Da sempre la Biblioteca è sensibile alla promozione della lettura per i più piccoli – osserva Patrizia Carroli, coordinatrice della “Taroni” – e da qualche anno, considerata anche la sempre maggiore offerta editoriale, lo spazio dedicato alla fascia d’età dei giovanissimi si è ulteriormente ampliato, grazie anche alla competenza di bibliotecari come la collega Elisabetta Cannata che hanno una formazione specifica in materia.»

La Biblioteca comunale Taroni è in via Vittorio Veneto 1.