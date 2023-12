“Si riparte”, è il progetto di solidarietà dei Soroptimist International Club di Ravenna e di Forlì. 55 mila euro donati dai soci Soroptimist International Italia e altri 7 mila euro dai club di Ravenna e Forli, per un totale di 62 mila euro, fondi che sono stati distribuiti alle soci imprenditrici, che hanno subito danni dall’alluvione.

Nella cerimonia di chiusura del progetto, tenutasi in prefettura a Ravenna, era presente anche la presidente nazionale di Soroptimit International Italia, Giovanna Guercio, il prefetto Castrese de Rosa, autorità locali e tante soci dei Soroptimist Club di Ravenna e Forli.

Il progetto è nato per sostenere i territori colpiti dall’alluvione in Romagna. A seguito della generosità manifestata dai Club della Unione e della raccolta fondi nazionale, i due Club, di Ravenna e Forlì, si sono attivati per elaborare insieme un progetto al fine di impiegare in modo mirato le risorse ottenute e contribuire così in modo efficace al recupero delle comunità locali, scegliendo di concentrare gli sforzi sul sostegno a imprese e realtà organizzative femminili, che spesso costituiscono il tessuto economico e sociale più vulnerabile.