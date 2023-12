E’ iniziata nel migliore dei modi la tre giorni di gare organizzate dal Circolo Ravennate della Spada non solo per motivi di capacità organizzativa, ma soprattutto per quelli strettamente agonistici.

Nella prima giornata di gare infatti è subito arrivato un oro: quello di Mariasole Romanini nella spada femminile allieve su più di 160 partecipanti. Un risultato importantissimo, quello della campionessa italiana in carica nella categoria ragazze, che ora è passata alla categoria di età successiva e continua a mietere successi.

Da segnalare, nella stessa gara anche la prestazione di Chiara Giardini che ha perso per entrare nel tabellone da 16.

E’ mancato l’acuto ma va festeggiato anche il tredicesimo posto su 203 partecipanti, nella spada maschile ragazzi, di Pietro Agostini.

Alla gara odierna ha partecipato per i colori giallorossi anche Chiara Gambino.

Non c’è tempo per festeggiare però perché c’è subito da concentrarsi sulla gara di domani: a scendere in pedana saranno infatti le categorie Allievi Spada maschile, Maschietti Spada maschile e Ragazze spada femminile.