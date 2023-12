Ultima partita del 2023 al Benelli, che nell’anticipo pomeridiano di sabato vedrà il Ravenna affrontare il Borgo San Donnino, squadra emiliana che al momento al pari del Certaldo occupa l’ultima posizione in classifica

Ravenna che per questa partita dovrà cercare assolutamente di ritrovare la via del gol persa negli ultimi tre incontri. Al riguardo dar manforte a Tirelli e compagni il DS Grammatica ha piazzato un importante colpo di mercato, mettendo a disposizione di mister Gadda un ulteriore punta proveniente dalla Clivense, il liberiano Cherif Diallo.

Una nuova freccia per l’arco giallorosso, che dopo aver già svolto alcuni allenamenti con i compagni, sarà regolarmente a disposizione per la gara del Benelli. Dall’altra parte un borgo San Donnino affamato di punti che cercherà in tutti i modi di sgambettare la capolista. La squadra allenata dall’esperto Vangioni ha in Ferretti il suo riferimento offensivo più conosciuto, ma è una squadra con giocatori che ben conoscono la categoria e che rappresenta un ostacolo più insidioso di quanto non possa dire l’attuale classifica.

Il tecnico giallorosso Massimo Gadda per la sedicesima di campionato potrà contare su alcuni recuperi importanti. Innanzitutto Tirelli nonostante il forte colpo preso nella trasferta di Certaldo si è regolarmente allenato con i compagni e si candida già per mantenere la maglia da titolare. Una partenza negli undici iniziali che probabilmente ritroverà anche in mediana Simone Campagna che, ha approfittato della squalifica nella partita di Certaldo per recuperare dal problema al polpaccio che lo aveva frenato nelle ultime gare. Prossimi al rientro anche Pavesi e Rrapaj che si sono allenati con i compagni in gruppo ma che il tecnico ha deciso di non convocare per evitare di forzare i tempi alla vigilia della sosta natalizia. Più probabile per loro un minutaggio limitato nella trasferta contro l’Imolese.

L’astinenza da gol non preoccupa mister Gadda che, come al solito, non vuole sottovalutare gli avversari: “Ormai lo sappiamo, il campionato è molto complicato ed ogni gara ha delle insidie. Lo sappiamo, già domenica giocando contro una squadra che era dietro abbiamo fatto 0-0. Domani sarà una partita da giocare al massimo, di scontato non c’è niente. Nelle ultime gare non abbiamo segnato, ma è un momento di questo campionato. Abbiamo il quinto attacco del campionato e la metà delle reti sono state segnate dagli attaccanti, quindi questo non è un problema. Guardiamo le cose positive, la solidità in campo e l’essere stati bravi a portare a casa punti quando non si riesce a vincere.”