Tris di medaglie per il Circolo della Spada di Cervia e Milano Marittima al Trofeo Assoluto di spada maschile e femminile ‘Città di Forlì’.

Matteo Galassi (Gs Carabinieri) ha vinto la medaglia d’oro, mentre Enrico De Pol si è aggiudicato il bronzo.

Ha partecipato alla gara anche il compagno di sala Nicolò Budini, messosi in luce per l’ottima prestazione

In ambito femminile, Beatrice Fava ha vinto il bronzo, ma tanti complimenti vanno anche a Greta Carrozza e Ginevra Carrozza per gli ottimi piazzamenti.

Grandi soddisfazioni anche dai Master dove Stefania Buca Doina si è aggiudicata l’argento a Baronissi nella Categoria Master 2 di Fioretto.