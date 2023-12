Da un accordo consolidato l’estate scorsa con il dirigente scolastico Gianluca Dradi nasce un progetto del Liceo Artistico di Ravenna per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 15 dicembre 2023 è stato consegnato al Tenente Colonnello Domenico Veliani dell’Ufficio Cerimoniale del Presidente, referente promotore del progetto, un mosaico raffigurante lo stendardo presidenziale. Il lavoro è stato realizzato nel Laboratorio di Mosaico della prof.ssa Elena Pagani, dalle allieve della classe 5 D/E Arti Figurative Mosaico, Blessing Aimuanmwosa Oghogho, Melania Mondino, Gaia Pescosolido, Alice Zauli, con l’assistenza tecnica di Silvia Facchini e Paola Nappini. La consegna ufficiale, alla quale parteciperanno, in delegazione, le artiste coinvolte, insieme al dirigente scolstico Gianluca Dradi e all’attuale dirigente Paolo Taroni, è prevista per giovedì 21 dicembre all’Areoporto “Francesco Baracca” di Centocelle a Roma.

“Ancora una volta, il liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna si mostra una realtà importante in ambito artistico e unica in Italia per il mosaico, l’arte ravennate che deve essere sempre più valorizzata e riconosciuta a livello nazionale e internazionale”.