Pauroso frontale questa mattina alle 7,45 sulla via Dismano, tra Casemurate e Mensa Matelica, tra due auto una Golf ed una Fiat Punto per cause in via di accertamento dalla Polizia Locale intervenuta sul posto.

Il conducente della Punto è stato trasferito al Bufalini di Cesena in elicottero per la gravità delle ferite dopo essere stato estratto dalle lamiere dell’auto dai Vigili del Fuoco, mentre i due occupanti della Golf non hanno avuto necessità di ricovero.

La strada è stata chiusa al traffico.