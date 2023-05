Polemiche sulle comunicazioni tardive, risponde il sindaco

Durante la conferenza stampa con tutti i sindaci dei Comuni colpiti dal maltempo e dagli allagamenti, è stata affrontata anche la polemica sulle comunicazioni, molto sentita oggi a Faenza. Tanti faentini arrabbiati per essere stati avvertiti tardivamente e quando ormai l’acqua aveva raggiunto le case. Chi ha subito danni in questi giorni lamenta che avrebbe potuto salvare qualcosa, quanto meno l’auto, se fosse stato avvertito in tempo delle eventualità che si potevano verificare. Sul tema ha risposto in conferenza stampa il sindaco Massimo Isola. Fra le zone della città danneggiate, si punta il dito anche contro l’eccessiva importanza data ai social network, canali che non possono essere raggiunti da tutti, specialmente dagli anziani.