Dopo la pausa dovuta alla pandemia la Giornata del Tricolore torna a scuola. Sabato 6 maggio , dalle 9.30, nell’aula magna del Polo Tecnico Professionale in via Lumagni 26, Comune e Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (UNUCI) invitano a una mattinata di approfondimento sul vessillo nazionale di cui è “padre” il lughese Giuseppe Compagnoni.

Dopo la presentazione del presidente UNUCI Lugo Renzo Preda e il saluto del dirigente del Polo Matteo Battistelli, è previsto l’intervento del sindaco Davide Ranalli e la presentazione e proiezione multimediale a opera degli allievi del Polo Tecnico Professionale dal titolo “Giuseppe Compagnoni e la storia del Tricolore”. L’intervento conclusivo sarà del Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa.

“Il ritorno della giornata del Tricolore nelle scuole è una bella notizia – afferma il presidente UNUCI Preda – . Un momento di alto valore storico che condividiamo con i più giovani, testimoni nel futuro della nostra storia. Sono giornate molto particolari a causa degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio. Fornire ai giovani una testimonianza sulle origini della nostra bandiera crediamo contribuisca a quei compiti di educazione civica e unione attorno alle istituzioni che la scuola deve portare avanti. Per questo ringrazio della sensibilità anche il dirigente del Polo”.