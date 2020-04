Ripartono i mercati: a Ravenna bancarelle dentro lo stadio. Molti i clienti già dal primo giorno

Ha destato curiosità la decisione dell’Amministrazione Comunale ravennate di spostare il mercato ambulante, limitatamente ai prodotti alimentari, all’interno dell’area dello stadio Bruno Benelli. Nell’area recintata, con l’ingresso delimitato dai tornelli normalmente utilizzati dai tifosi, in tanti ravennati si sono recati mercoledì mattina per tornare a comprare i prodotti agricoli direttamente dalle bancarelle. Per entrare lunghe code, che non sono piaciute a tutti, ma alta la partecipazione dei venditori. E anche nel forese saranno organizzate opportune aree per tornare a far svolgere i mercati.