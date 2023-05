Intervenire in manutenzione ordinaria. La voce dell’imprenditore

“Le opere d’arte, compresi i fiumi, vanno mantenute”: l’imprenditore del settore manutenzione strade e verde, Valerio Molinari, indica che è fondamentale la manutenzione preventiva anche nei fiumi e nelle opere naturali che il nostro paese possiede. La manutenzione ordinaria costa molto meno della manutenzione straordinaria, specie in situazioni disastrose come queste. “Lavorare per mantenere la sicurezza delle opere” aggiunge Molinari – “Non ci sono euro per la manutenzione e la sicurezza, mentre il PNRR ha previsto milioni di euro per stadi ed impianti sportivi”.