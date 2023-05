L’Agenzia regionale di Protezione civile ha emanato un’allerta meteo arancione per criticità idraulica che interessa anche il territorio della Bassa Romagna dove sono ancora in corso le azioni di monitoraggio e tutela del territorio e delle situazioni critiche.

Per venerdì 5 maggio non sono previste precipitazioni sul territorio regionale. Si prevede il progressivo rientro al di sotto delle soglie 2 dei livelli idrometrici lungo tutti i corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione interessati dalle piene, inclusi quelli che scorrono in Bassa Romagna. Il codice arancione è riferito alle diffuse criticità idrauliche ancora in atto sul territorio.

La situazione emergenziale sta lentamente rientrando, le piene si stanno esaurendo e i tecnici stanno intervenendo per ripristinare gli argini che ne hanno necessità e sono in corso di risoluzione le varie criticità che il territorio sta ancora vivendo, dagli allagamenti alla mancanza di corrente elettrica fino ai vari problemi legati alla viabilità.

Si raccomanda ai cittadini della Bassa Romagna di NON recarsi per nessuna ragione in prossimità dei fiumi, sopra agli argini degli stessi e nelle zone colpite dagli allagamenti.

Comportamenti di questo genere oltre a mettere in pericolo la propria incolumità rischia di intralciare le operazioni di monitoraggio e soccorso ancora in corso.

L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Per la Bassa Romagna è a disposizione anche il canale Telegram delle emergenze al quale è possibile iscriversi al link https://t.me/bassaromagnaemergenze.

Inoltre tramite l’applicazione gratuita Alert System Plus, disponibile per Android, IOS e Windows Phone, dopo una semplice registrazione del numero telefonico, è possibile restare aggiornati in tempo reale e ricevere e visionare eventuali messaggi utili all’emergenza (selezionare “Unione della Bassa Romagna” tra i territori a disposizione).

Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili nella sezione dedicata alla Protezione Civile a cui si accede dalla home page del sito www.labassaromagna.it.

Per emergenze è sempre attivo il numero verde 800 072525.