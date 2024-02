Animal Rescue Team Italia ODV, organizzazione di volontariato senza fini di lucro dedicata al soccorso e al salvataggio degli animali in difficoltà, ha lanciato una raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza veterinaria. La precedente ambulanza è stata distrutta in un incendio divampato la notte tra il 17 e il 18 febbraio a Russi, di cui si stanno ancora investigando le cause. Il mezzo ha svolto un ruolo fondamentale nel salvare centinaia di animali in situazioni di emergenza, molti dei quali anche durante l’alluvione in Romagna del maggio 2023.

Il dottor Matteo Galliani, legale rappresentante dell’associazione. dichiara: “Desideriamo ringraziare sin da ora coloro che vorranno contribuire a questa causa fondamentale per noi e per tanti animali. Ogni donazione, anche la più piccola, è un passo avanti nel nostro impegno continuo nel soccorrere gli animali bisognosi.”

Animal Rescue Team Italia Odv è infatti determinata a riprendere immediatamente le proprie attività di salvataggio, ma l’acquisto di una nuova ambulanza è essenziale per garantire che possano continuare a raggiungere gli animali in difficoltà e fornire loro le cure necessarie. Il mezzo che è andato distrutto non era assicurato ed è andata perduta anche tutta l’attrezzatura veterinaria che era al suo interno.

La campagna di raccolta fondi è ospitata sulla piattaforma GoFundMe al seguente link: https://www.gofundme.com/f/una-nuova-ambulanza-per-salvare-gli-animali