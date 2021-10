Scontro fra un’auto e un furgone sulla Brisighellese: giovane in ospedale con il codice di massima gravità

Grave incidente sulla Brisighellese nel tardo pomeriggio di martedì, intorno alle 18.30. Un ragazzo è stato trasportato in ospedale con il codice di massima urgenza dopo che l’auto che stava guidando, una Mazda, è andata distrutta in uno scontro con un Fiat Doblò sulla curva ai piedi del colle di Persolino, alle porte di Faenza. Ancora ignote le cause dell’incidente. Sull’asfalto le tracce di una lunga frenata della Mazda che stava procedendo in direzione di Errano. È probabile che il ragazzo abbia perso il controllo del veicolo, ma il motivo e la dinamica dovrà essere chiarita dalla Polizia Locale della Romagna Faentina. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118, arrivato con ambulanza e l’auto medica. Vista però la gravità dell’incidente, è stato fatto intervenire l’elicottero da Bologna per un trasferimento il più veloce possibile in ospedale. Illeso il conducente del furgone. Per tutta la durata delle operazioni, la Brisighellese è stata chiusa al traffico. Lunghe le code che si sono formate sulla provinciale, in via Canal Grande e in via Firenze visto l’orario di punta. Una volta che i mezzi del 118 hanno lasciato l’area dell’incidente, la circolazione è stata riaperta a senso unico alternato, ma si sono comunque creati notevoli disagi per i mezzi in transito. A coordinare la viabilità è intervenuta la Polizia Provinciale.