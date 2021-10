Si è dimessa dal consiglio comunale di Faenza Luigia Carcioffi, consigliera comunale di Faenza Coraggiosa. Nella seduta del consiglio comunale del 21 ottobre, è stata ufficializzata la surroga della consigliera dimissionaria con il primo candidato dei non eletti della lista di Faenza Coraggiosa alle elezioni comunali dello scorso anno. Il nuovo consigliere comunale in rappresentanza di Faenza Coraggiosa è quindi Juri Montecchian, per anni presidente dell’associazione “Starinsieme” e del quartiere Granarolo. La surroga è stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale.

Juri Montecchian prenderà il posto della consigliera Carcioffi anche nelle relative commissioni consiliari: la seconda, “Sviluppo Economico, turismo e coesione territoriale” e la quarta, “Cultura, istruzione e sport”.

Juri Montecchian sostituirà Luigia Carcioffi anche nel consiglio dell’Unione della Romagna Faentina.

Le motivazioni delle dimissioni della consigliera Luigia Carcioffi non sono state rese note.