il 9 ottobre scorso, in occasione di una manifestazione contro l’obbligo del green pass per i lavoratori, soggetti appartenenti a Forza Nuova tra i quali Roberto Fiore e Giuliano Castellino e ad altre organizzazioni di estrema destra hanno tentato di assaltare le istituzioni dando luogo a duri scontri con la polizia, a numerosi episodi di violenza che hanno determinato molti danni e persone ferite;

l’utilizzo della violenza come strumento per la risoluzione dei confitti e per l’affermazione delle proprie idee va condannato in qualsiasi circostanza;