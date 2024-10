Il Movimento 5 Stelle presenta i suoi candidati al consiglio regionale dell’Emilia-Romagna in vista delle elezioni del prossimo 17 e 18 novembre, in cui sosterranno Michele de Pascale. I candidati per Ravenna sono Igor Gallonetto, assessore a Ravenna, Anastasia Ruggeri, già candidata nel 2022 al Senato, Massimo Bosi, assessore a Faenza, e la civica Antonella Ravagli