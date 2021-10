Il Console generale del Giappone Yuji Amamiya, in rappresentanza del ministero degli Esteri Giapponese, è giunto nel pomeriggio a Ravenna per consegnare all’Associazione per gli Scambi Culturali fra Italia e Giappone (ASCIG) di Ravenna un’importante riconoscimento. Si tratta di una targa che premia l’Associazione per aver promosso la cultura giapponese attraverso il Festival “Ottobre Giapponese”, che si svolge ogni anno a Ravenna e Faenza ma che coinvolge anche altre città italiane.