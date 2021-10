Processo d’appello per la morte di Massimo Montanari: la procura chiede di confermare i 30 anni a Daniela Poggiali

30 anni a Daniela Poggiali. È la richiesta presentata oggi a Bologna al processo d’appello per la morte di Massimo Montanari, 95 anni, avvenuta all’ospedale di Lugo il 12 marzo del 2014. La Procura chiede quindi di confermare la condanna inflitta in primo grado all’ex infermiera dell’ospedale di Lugo il dicembre dello scorso anno, al termine del processo in rito abbreviato.

Massimo Montanari era l’ex datore di lavoro dell’allora compagno di Daniela Poggiali.