Incidente alle 18.50 incrocio via Zambrini via Tolosano. Due vetture, una Fiat 500 è una Opel si sono scontrate al semaforo per cause al vaglio dei Carabinieri intervenuti per i rilievi.

Sono intervenuti i sanitari del 118 con 2 ambulanze che hanno trasportato all’Ospedale due bambini e una giovane donna che si trovava sul altra auto. Il traffico vista l’ora di punta ha subito alcuni rallentamenti.