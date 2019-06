Un uomo di 42 anni, residente nel ravennate, ha perso la vita sabato pomeriggio in un incidente stradale lungo la statale 67 “Tosco Romagnola” nel forlivese, nei pressi del passo del Muraglione. Il 42enne stava percorrendo la statale in sella ad una Suzuki 750 quando, all’altezza di Portico, nell’affrontare una curva, ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro il guard-rail.

Vani sono risultati i soccorsi degli amici. Il motociclista infatti faceva parte di una comitiva che aveva organizzato un’escursione sulle due ruote per il pomeriggio di sabato. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, ha tentato le manovre di rianimazione, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.