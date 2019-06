I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia Milano – Marittima, nel corso di servizio perlustrativo per il controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza per il reato di “furto aggravato” S.A. 19enne operaio modenese.

Alle ore 4 circa, gli uomini della “gazzella” nel transitare a Cervia, in via caduti per la libertà, sorprendevano il ragazzo in atteggiamento sospetto con in mano un computer portatile di cui non sapeva giustificare il possesso. I conseguenti accertamenti hanno consentito di stabilire che lo aveva appena rubato da un’auto parcheggiata nel cortile di un condominio poco distante.

Il giovane, trascorsa la notte in camera di sicurezza, è comparso innanzi al giudice ravennate che ha convalidato l’arresto, condannandolo ad 1 anno e 4 mesi di reclusione e al pagamento di 550 € di multa. Per lui è scattata anche la richiesta del foglio di via dal Comune di Cervia.