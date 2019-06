La Romagna Faentina lancia un Sondaggio online per misurare le prestazioni del nuovo ente

La Romagna Faentina lancia un sondaggio online per migliorare il livello di partecipazione con il nuovo ente col quale si dovranno confrontare i cittadini di Faenza e dei comuni limitrofi. Primo passo per migliorare la trasparenza e la partecipazione è costituito dall’elaborazione di nuovi indicatori per misurare i risultati raggiunti dal nuovo ente. Gli indicatori possono essere utilizzati per misurare i servizi in diversi ambiti: sostegno alla disabilità, verde pubblico, presenze turistiche, educazione stradale, scuola, etc. I 20 indicatori più votati da chi risponderà al questionario entro il 15 giugno 2019 saranno sottoposti ad una validazione tecnica degli uffici comunali e successivamente inseriti nei documenti ufficiali di programmazione dei Comuni e dell’Unione, che si impegneranno a rendicontare pubblicamente, anno per anno per i prossimi 5 anni, i valori effettivi registrati da ciascun indicatore.

Per essere compilato il questionario, consultabile anche attraverso mobile, richiede pochi minuti.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdut32kgQnpl3bLviw20P1rL0MaFt1pwWJrSqlXPzi50Z6vuw/viewform