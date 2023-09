Ennesimo incidente tra moto e auto, questa mattina sulle 11 in via Faentina una CItroen C3 si è scontrata con una Ducati Monster con a bordo due ragazzi di 30 e 23 anni. Nell’impatto i ragazzi sono caduti a terra travolgendo una donna che transitava a piedi sulla pista ciclabile.

Il 23 enne che era il passeggero della moto è stato trasportato con l’elicottero al Bufalini per le gravi ferite riportate, mentre l’altro motociclista e la signora travolta sono stati trasportati con le ambulanze all’Ospedale di Ravenna con codice di media gravità. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge, e per la gestione del traffico.